Максим Артамонов Пермские антимонопольщики оштрафовали «МРСК Урала» на 600 тысяч рублей Энергетики нарушили сроки подключения жилого дома к электросетям Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» на 600 тыс. руб. за нарушение срока подключения жилого дома к электросетям. Поводом послужила жалоба от застройщика, который возводит жилой дом в Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Как установили антимонопольщики, в декабре 2021 года между ООО «Специализированный застройщик «Ларец-Инвест» и ОАО «МРСК Урала» был заключён договор о подключении к сетям многоквартирного жилого дома по ул. Капитана Гастелло, 6.

Энергетики должны были выполнить свои обязательства в срок до 6 месяцев, в июне 2022 года, однако этого не произошло. В сентябре 2022 года стороны заключили допсоглашение к договору, продлив срок его исполнения до конца декабря прошлого года. Но дом не подключен к электросетям до сих пор. Из-за этого застройщик не может ввести объект в эксплуатацию, а жители — въехать в свои квартиры.

В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что ОАО «МРСК Урала» не предприняло все возможные и необходимые меры для исполнения своих обязательств по договору о подключении строящегося жилого дома к электросетям в срок. В связи с этим энергетиков посчитали виновными в совершении административного правонарушения и назначили компании штраф 600 тыс. руб.



В компании пообещали подключить жилой дом к сетям в мае, отметив, что в данном случае у специалистов филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» существовали объективные причины, связанные с продолжительным согласованием разрешительной документации, необходимой для строительства сетевой инфраструктуры.









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