Максим Артамонов В Пермском крае закрыт молокозавод, который поставлял в школы некачественную продукцию Предприятие использовало виды сырья с добавлением растительных масел Поделиться Твитнуть

YouTube

По решению Арбитражного суда Пермского края молочный завод в селе Калинино Кунгурского района, поставлявший в школы Перми некачественную продукцию, прекратил свою деятельность. Это было установлено в ходе исполнения решения суда, сообщает пресс-служба судебных приставов по региону.



В отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Берёзовскому районам на исполнение поступило постановление Арбитражного суда Пермского края о приостановлении деятельности молокозавода сроком на 1 месяц. До этого в краевую прокуратуру поступали обращения по поводу фальсифицированной пищевой продукции в организациях, оказывающих услуги общественного питания в школах Перми. По требованию прокуратуры специалисты краевого Роспотребнадзора организовали проверку качества творога торговой марки «Молзавод «Калинино» из партии, поставленной для питания учеников одной из пермских гимназий.



Экспертиза показала, что продукция не соответствует техническим регламентам, во взятом образце использовались немолочные виды сырья с добавлением растительных масел.



Поскольку это уже не первая претензия к качеству продукции молокозавода, связанная с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, суд признал предприятие виновным по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ (повторное нарушение изготовителем требований технических регламентов). Деятельность предприятия была приостановлена на месяц.



После возбуждения исполнительного производства приставы выехали на предприятие и установили, что ООО «Молзавод «Калинино» прекратило свою финансово-хозяйственную деятельность ещё в августе 2022 года, а на его месте находится крестьянско-фермерское хозяйство, принадлежащее индивидуальному предпринимателю на основании договора купли-продажи.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.