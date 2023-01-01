Андрей Стрельцов
«Кама» дважды одолела ВК «Грозный»
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«Кама» в рамках второго этапа волейбольной Высшей лиги «А» дважды на своей площадке обыграла клуб из Чечни. Подопечные Владимира Викулова не отдали сопернику ни одного сета и выиграли обе партии с сухим счётом 3-0.
Игры следующего тура «Кама» проведёт 18 и 19 марта в Подмосковье. Соперником будет ВК «Искра». У обеих команд по 30 очков, и они борются за вторую строчку в турнирной таблице.
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