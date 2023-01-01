Андрей Стрельцов «Пермские медведи» пробились в полуфинал SEHA-лиги Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство спорта Пермского края

В воскресенье, 5 марта, в СК им. Сухарева гандболисты «Пермских медведей» провели ответный матч четвертьфинальной стадии SEHA-лиги. На своей площадке подопечные Валентина Бузмакова уступили питерскому «Зениту» со счётом 30:31.

Поскольку в первой встрече на берегах Невы пермская команда победила с результатом 33:32, то благодаря большему количеству мячей, заброшенных в гостях, прошла в полуфинальную стадию.

Путёвки в полуфинал также получили минский СКА, «Чеховские медведи» и «Мешков Брест».

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