Андрей Стрельцов На зимнем чемпионате страны по легкой атлетике пермяки выиграли «золото» и «серебро» Награды были завоеваны в беге на 3000 метров Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края vk.com/flapk

В эти дни в Москве проходит чемпионат России по легкой атлетике. В стартах принимают участие около 700 спортсменов из 69 регионов нашей страны.

Для пермских атлетов первый день соревнований сложился удачно: в обоих случаях успех пришёл в дисциплине бег на 3000 метров. Владимир Никитин был сильнейшим среди мужчин с результатом 7:50.88.

На этой же дистанции у женщин пермячка Екатерина Ивонина показала своё лучшее достижение в карьере, финишировав со временем 8:48.88. Но этого хватило только на «серебро».

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