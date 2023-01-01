Андрей Стрельцов
На зимнем чемпионате страны по легкой атлетике пермяки выиграли «золото» и «серебро»
Награды были завоеваны в беге на 3000 метров
В эти дни в Москве проходит чемпионат России по легкой атлетике. В стартах принимают участие около 700 спортсменов из 69 регионов нашей страны.
Для пермских атлетов первый день соревнований сложился удачно: в обоих случаях успех пришёл в дисциплине бег на 3000 метров. Владимир Никитин был сильнейшим среди мужчин с результатом 7:50.88.
На этой же дистанции у женщин пермячка Екатерина Ивонина показала своё лучшее достижение в карьере, финишировав со временем 8:48.88. Но этого хватило только на «серебро».
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