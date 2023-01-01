Максим Артамонов В Перми жители десятков домов остались без воды Причина — аварийная ситуация на водоводе Поделиться Твитнуть

Утром 5 марта жители 26 домов в Дзержинском районе Перми из-за аварии на водоводе остались без воды. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Перми.

Уточняется, что с 11:00 из-за утечки воды из колодца по ул. Машинистов, 25 было отключено водоснабжение в некоторых домах.

Воды нет в домах, расположенных по следующим адресам:

— ул. Машинистов, 20, 20/2, 22а, 25, 26, 27, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

— ул. Генерала Наумова, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20/3;

— Сортировочная, 13.





Сейчас устраняются последствия аварийной ситуации. Коммунальная компания «Новогор-Прикамье» обещала организовать подвоз воды по заявкам жителей. Более подробную информацию можно уточнить по тел. 210-06-80.

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