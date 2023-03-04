Максим Артамонов Глава Перми Алексей Дёмкин стал самым богатым мэром уральских городов Его доход составил 16,4 млн рублей в год Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин в 2021 году заработал больше денег, чем мэры городов Уральского федерального округа. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на данные декларации о доходах за 2021 год.

Доходы Дёмкина, согласно декларации, составили 16,4 млн руб. Второе и третье место в этом списке разделили между собой глава Челябинска Наталья Котова (6,8 млн руб.) и глава Тюмени Руслан Кухарук (6 млн руб.).

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов занял четвёртое место, заработав за 2021 год 5,6 млн руб. Самой «бедной» в пятёрке глав уральских городов оказалась глава Кургана Елена Ситникова — её годовой доход составил 3,9 млн руб.

Доходы уральских мэров сравнили журналисты издания Е1.RU. Данные о доходах пока доступны только за 2021 год, отчёты за 2022 год чиновники ещё не подавали.

С марта этого года депутаты Госдумы и сенаторы больше не будут публично раскрывать данные о доходах и недвижимости. Это связано с тем, что в конце января Госдума в третьем чтении приняла соответствующий закон. Его подписал российский президент Владимир Путин. Теперь информация о доходах будет публиковаться в обезличенном виде. Это касается отчётности депутатов всех уровней, в том числе Госдумы, а также сенаторов Совфеда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.