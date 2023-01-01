Андрей Стрельцов «Кама» обыграла ВК «Грозный» Пермские волейболисты поднялись на третью ступень в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Фото: ВК «Кама», vk.com/volleykama

В СК им. Сухарева 4 марта состоялся матч волейбольной Высшей лиги «А». Подопечные Владимира Викулова одержали уверенную победу над аутсайдером турнира 3-0. Счёт по партиям 25:12, 25:22, 25:21.

Сейчас идёт второй этап чемпионата, и «Кама» выступает во второй финальной группе, где разыгрываются места с 7 по 12.

Пока пермские волейболисты занимают в турнирной таблице третье место — они набрали 30 очков. Столько же у идущей на втором месте ВК «Искра» из Одинцово.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.