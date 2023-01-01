В Перми прокуратура выясняет обстоятельства продажи объектов РЖД, где прописаны люди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия по фактам, изложенным в публикациях местных СМИ. В сообщениях говорится, что в Перми ОАО «Российские железные дороги» выставило на продажу несколько объектов, где прописаны работники и семьи железнодорожников. Надзорный орган запросил по этому поводу всю документацию у РЖД.

По результатам проверки будет дана оценка законности реализации указанного имущества и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее портал 59.ru опубликовал информацию о том, что РЖД выставила на продажу три дома с людьми: два — в районе железнодорожного вокзала Пермь II и один — в Чусовском округе. Потенциальным покупателям разъясняется, что объекты зарегистрированы как нежилые, но у них есть обременения — там прописаны и живут люди, или, как их называют в документации о торгах, «третьи лица».

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