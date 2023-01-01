Максим Артамонов По площади жилья на одного жителя Пермский край занимает предпоследнее место в ПФО В среднем на одного жителя региона приходится 26,2 кв. м общей площади жилых помещений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году в Пермском крае было построено более 24 557 квартир общей площадью 1 млн 987 тыс. кв. м. Это на 51% больше уровня 2021 года (1 317 тыс. кв. м). Об этом сообщил руководитель Пермстата Владимир Белянин во время брифинга, посвящённого итогам 2022 года.

По его словам, в общем объёме ввода жилья доля индивидуальных жилых домов составила 61% (2021 год — доля 61,4%). Индивидуального жилья построено на 67% больше, чем в 2021 году (2022 год — 1211,5 тыс. кв. м).

В сельской местности ввод в действие жилья вырос на 44% — введено в эксплуатацию 789 тыс. кв. м.

Источник: Пермьстат

В то же время Белянин отметил, что, несмотря на высокие темпы строительства жилья, в среднем на одного жителя региона приходится 26,2 кв. м общей площади жилых помещений — это лишь 13 место по ПФО (первое место — Пензенская область, 32,5 кв. м) и ниже среднего по стране.

В среднем по ПФО этот показатель сложился на уровне 28,8 кв. м на человека, а по России — 27,8 кв. м.

По темпам жилищного строительства Пермский край занимает третье место в Приволжском федеральном округе. В лидерах остаётся Республика Татарстан, в которой за прошлый год было построено в 1,5 раза больше, чем в Пермском крае.

Источник: Пермьстат

Помимо строительства жилых домов, в Прикамье в 2022 году введены в действие и объекты социально-культурного назначения. Общеобразовательные организации — на 3885 ученических мест, поликлиники — на 1522 посещения в смену, турбазы и гостиницы — на 20 и 87 мест соответственно, учреждения культуры клубного типа — на 1146 мест, кинотеатр — на 813 мест, а также различные спортивные сооружения.

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