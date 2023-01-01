Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 3 по 10 марта Поделиться Твитнуть

3 марта в 13:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится литературно-музыкальный концерт ко Всемирному дню писателя (16+). Прозвучат музыкальные композиции в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета.

3 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят комедию Шекспира «Двенадцатая ночь» (16+) в постановке театра Globe со Стивеном Фраем в главной роли.

3 и 4 марта пройдут заключительные события XIII фестиваля Дениса Мацуева (6+). 3 марта в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт вечер фортепианной музыки (6+). В исполнении Дениса Мацуева прозвучат «Картинки с выставки» Мусоргского. 4 марта в 15:00 в Органном зале состоится гала-концерт юных музыкантов «Новые имена-2023» (6+). 4 марта в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдёт концерт «Денис Мацуев и друзья... И классика, и джаз» (6+). В Органном зале пройдёт прямая трансляция концерта.

3, 6, 7 и 8 марта в 19:00, 4 и 5 марта в 18:00 в Театре-Театре проходит премьера спектакля «Гостиница «Центральная» (16+), рассказывающего о знаковой для города «семиэтажке» через три временных пласта: 1940-е годы, 1960-е, современность. Разные поколения «соединяет» в одном пространстве оригинальный ход: зрители словно оказываются на съёмочной площадке, где создаётся фильм про гостиницу и её постояльцев, про Пермь и её жителей. К премьере в фойе театра открылись четыре выставки: «Гостиница «Центральная. Великие постояльцы» (6+), «Владислав Дёгтев: Полёты над городом» (6+), «Очарование ушедшей эпохи»: Пермь в графике Александра Зырянова» (6+), а также «Пермские периоды» Татьяны Бруни (6+).

4 марта в 17:00 в Музее пермских древностей пройдёт лекция «Он, она и они: эволюционная биология пола» (12+, от 14 лет). Научный сотрудник музея Мария Колесник расскажет о том, каким бывает размножение, откуда взялся половой процесс и половой диморфизм, и многое другое.

4 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится музыкально-поэтический спектакль «По ту сторону дней» (12+), посвящённый 17-летнему периоду пребывания Марины Цветаевой за границей и раскрывающий тему эмиграции. На вечере прозвучат стихотворения 1923-1935 годов, отрывок из «Поэмы Конца» и выдержки из писем к Борису Пастернаку и Райнеру Вернеру Рильке, а также отрывки из произведений Шуберта и Брамса в исполнении Сергея Суворова (виолончель) и Анны Канубриковой (фортепиано). Автор и исполнитель — Александра Листопадова.

4 марта в 19:00 в театре «Сцена-Молот» состоится спектакль-концерт Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты...» (16+). В программе — романсы Татьяны Виноградовой на стихи поэтов Серебряного века.

С 4 по 8 марта в Центре городской культуры пройдёт фестиваль We-Fest (18+), посвящённый теме «Границы». 4 марта в 18:30 состоится открытие фестиваля и вечер манифестов. В программе фестиваля лекции и мастер-классы, презентация исследования от «Если быть точным» о социальном положении женщин в российском обществе, встречи с юристами и психологами и многое другое.

5 марта в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция «Таис» (16+) Жюля Массне в Опере Монте-Карло. Режиссёр-постановщик — Жан-Луи Гренда. Дирижёр — Жан-Ив Оссонс.

5 марта с 10:00 до 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт День весны (6+). Посетителей ждут творческие площадки и мастер-классы, маркет и благотворительный концерт. Часть средств от продажи билетов пойдёт в фонд «Берегиня».

5 марта в 14:00 в фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия «Городская мода» (12+ от 13 лет). Во время экскурсии участники узнают, какие носили наряды в начале прошлого столетия, как менялась мода в послереволюционное время, а также увидят костюмы разных лет, аксессуары и другие детали гардероба.

5 марта в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Риголетто» (16+) Верди с Брегенцского фестиваля на Боденском озере.

6 марта в 05:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция концерта Далласского симфонического оркестра (16+). В программе — произведения мексиканского композитора Габриэлы Ортис и «Шехерезада» Римского-Корсакова. Дирижёр — Марин Элсоп.

7 марта в 18:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция «С соцреалистическим размахом. Образ женщины в произведениях советских художников» (16+).

7 марта в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт «Хорус-квартета» «Нет для любви преград» (6+).

7 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят спектакль-балет Джона Ноймайера «Нижинский» (16+).

7 и 8 марта в 13:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского театр балета Fouetté представит спектакль «Щелкунчик» (0+) по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

С 8 марта в арт-пространстве «Другие круги» работает персональная выставка художницы из Екатеринбурга Евгении Вороновой «Клуб маленьких искусствоведов» (6+).

Центральный выставочный зал

8 марта в 15:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт «Буря» (16+) Шекспира в постановке театра Globe.

8 марта в 17:00 в частной филармонии «Триумф» откроется выставка работ пермских художников, скульпторов и ювелиров «Где цветы?» (12+). После открытия желающие смогут посетить кинопоказ отреставрированной версии культового музыкального фильма «Шербурские зонтики» 1964 года.

8 марта в 18:00 в ПДНТ «Губерния» пройдёт вечер с эстрадно-симфоническим оркестром «Пой. Танцуй. Люби» (6+). Дирижёр — Вячеслав Панов.

8 марта в 19:00 в Органном концертном зале состоится концерт Российского квартета саксофонистов (Москва) «Для милых дам» (6+).

10 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт камерного оркестра Пермского театра оперы и балета. В программе — произведения Брамса и Бриттена. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

10 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят постановку оратории Генделя «Мессия» (16+) в редакции Моцарта. Режиссёр и художник — Роберт Уилсон.

До 22 марта в киноцентре «Премьер» проходят показы военной драмы Николая Лебедева «Нюрнберг» (12+). В главных ролях: Любовь Аксёнова, Сергей Безруков и др.

До 24 апреля в Центре городской культуры работает выставка металлических скульптур Олега Филимонова «Металлогия» (16+).

До 27 апреля в галерее «Дом Боне» можно увидеть персональную выставку Ксении Жорницкой «Тайными тропами» (0+).

фото: пресс-служба Дома Боне

До 30 июня в Доме-музее Николая Славянова работает выставка «На связи» (6+), рассказывающая о российских изобретениях, объединённых темой «связь и коммуникации». В выставочном проекте участвуют музеи из Перми, Екатеринбурга, Дубны и Старого Оскола, которые вместе с подростками разрабатывают и организуют собственные выставки и интерактивные программы, посвящённые истории российской инженерной мысли и научных открытий. Соавторами выставки «На связи» стали пермские подростки.

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