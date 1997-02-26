Минспорта Пермского края наделили полномочиями по проведению мобилизационной подготовки Поделиться Твитнуть

Постановлением правительства Прикамья от 28 февраля 2023 года министерство физической культуры и спорта Пермского края наделили полномочиями по проведению мобилизационной подготовки. Документ размещён на портале правовой информации.

В частности, ведомство получает полномочия организовывать в пределах своей компетенции и обеспечивать мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства, а также осуществлять координацию и контроль проведения подведомственными госучреждениями мероприятий по мобилизационной подготовке.

Мобилизационной подготовкой называют комплекс мероприятий, который в мирное время проводят организации по заблаговременной подготовке к обеспечению потребностей государства и нужд населения в военное время.

Правовое регулирование в области мобилизационной подготовки осуществляется на основании ФЗ № 31 от 26.02.1997.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.