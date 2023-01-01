Утром 3 марта на дорогах Перми образовались 9-бальные автомобильные пробки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в пятницу, 3 марта, на улицах Перми зафиксированы 9-балльные пробки. Об это сообщает ВЕТТА.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на ш. Космонавтов и прилегающих улицах — там дорожные заторы растянулись на километры.

— На участке от ул. Стахановской до ш. Космонавтов трамваи фактически стоят в сторону центра. Все трамвайные пути забиты автомобилями. Обгоняют по встречным путям, — пишут подписчики Telegram-канала «Эх, дороги».

Согласно сервису «Яндекс.Карты», напряжённая дорожная ситуация сложилась на ш. Космонавтов от ТЦ «Планета» до Колхозной площади, а также на улицах Попова, Чкалова, Плеханова и Крисанова.

В департаменте транспорта администрации Перми предупредили о задержках в движении трамваев и автобусов. Отставание маршрутов от расписания достигает 20-30 минут.

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