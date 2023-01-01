В Перми недовольный клиент облил сотрудников офиса бензином и пытался поджечь Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 2 марта, в офис института экспертизы INEX в Перми ворвался мужчина с бензином, начал обливать им сотрудников и офисную технику, а затем достал спички. Посетителем оказался клиент компании, который накануне звонил директору и обещал «всех сжечь». Об инциденте сообщает портал 59.ru.

Избежать трагедии удалось благодаря случайности. Нападавшего отвлёк зашедший в компанию за документами партнёр. Воспользовавшись случаем, мужчину со спичками сумели быстро вывести в соседнее помещение. Позднее посетителя задержали полицейские, прибывшие на вызов. Задержанный пояснил им, что юристы его обманули и должны ему денег.

По данным портала, мужчина ранее обращался в компанию для оценки его квартиры в аварийном доме для получения компенсации. Юристы компании помогли ему получить желаемое. Затем компания подала второй иск — о взыскании судебных расходов, планируя взыскать 50 тыс. руб. Но суд удовлетворил требования лишь частично, и взыскать удалось только 16 тыс. руб. Вероятно, это и стало причиной недовольства клиента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.