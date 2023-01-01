Максим Артамонов Пермьстат: в 2022 году средняя номинальная зарплата в Прикамье составила 52 тысячи рублей За год реальная зарплата уменьшилась на 2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, в 2022 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 52 065,8 руб. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на 12,5%, однако реальная заработная плата (с учётом роста цен на товары и услуги) уменьшилась на 2%.

В декабре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 74 055,3 руб., утверждают в ведомстве. По отношению к декабрю 2021 года её рост составил 14,3%. Реальная зарплата в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2021-го также увеличилась на 1,7%.

В Пермском крае в декабре прошлого года сохранялась дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Так, самые высокие зарплаты были у работников в сфере добычи полезных ископаемых» (131 401,7 руб) и у работников финансовой и страховой сферы (119 248,1 руб.).

Самые низкие — в сфере гостиничного бизнеса и на предприятиях общественного питания (32 607,6 руб.), а также у работников сельского и лесного хозяйства, охотников и рыболовов (37 541,4 руб.).





Фото: Пермьстат

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