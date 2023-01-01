Елена Синица С 4 марта у Пермской филармонии появится новая остановка автобусов Она будет удобна для посетителей Органного зала, эспланады и близлежащих торговых центров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 марта в Перми по ул. Ленина будет введён новый остановочный пункт «Улица Куйбышева/Филармония». Об этом сообщает пресс-служба Гортранса.

Как пояснили в ведомстве, эта остановка будет удобна для посетителей Органного зала, эспланады и близлежащих торговых центров. К остановке будут подъезжать автобусы № 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68.

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