В 2023 году заявки на получение гранта «Агростартап» подали 77 начинающих фермеров Прикамья Это на 20% больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае завершился приём заявок на получение гранта «Агростартап». Эта мера поддержки для малых форм хозяйствования и фермеров реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным. Всего было подано 77 заявок, что на 20% больше, чем годом ранее. Бизнес-проекты от аграриев, победившие в конкурсе на получение господдержки, будут известны в апреле.

Как сообщили в минагро, в числе проектов, претендующих на «Агростартап», есть традиционные направления: создание пчеловодческих хозяйств, выращивание картофеля, организация животноводческих ферм по выращиванию крупного рогатого скота мясного и молочного направления. Также заявлены бизнес-проекты по организации фермы по выращиванию улиток, радужной форели, фермерских хозяйств по разведению африканского чёрного страуса, по выращиванию пионов в открытом грунте и т.д.

Наибольшее число заявок на гранты поступило от начинающих фермеров из Пермского муниципального округа (11 проектов), Бардымского округа (8 проектов) и Добрянского округа (6 проектов).

В ведомстве отметили, что в связи с поступившими от аграриев предложениями, в этом году конкурсный отбор объявили раньше. Благодаря этому начинающие фермеры-победители смогут получить грантовые средства на реализацию агропроектов во втором квартале года, к началу тёплого сезона, когда непосредственно запускаются все основные работы по проектам.

Также в этом году были пересмотрены критерии оценки заявок на получение гранта. Теперь комиссия будет учитывать приоритетность направления деятельности фермеров в Пермском крае, в которые входят картофелеводство, производство овощей открытого грунта, разведение КРС молочного и мясного направления.

Как напомнили в минагро, «Агростартап» предполагает выплату грантов до 3 млн руб. на развитие своего хозяйства и до 4 млн руб. — для хозяйств, планирующих внести средства в неделимый фонд кооператива. При этом претенденту на получение гранта достаточно иметь не менее 10% от запрашиваемой суммы. Также среди ключевых условий — проживание и регистрация на сельской территории. Заявиться могут граждане Российской Федерации — начинающие предприниматели, не имеющие регистрацию как ИП и КФХ на стадии приёма заявки.

По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, «Агростартап» остаётся важным направлением поддержки фермеров Прикамья, который позволяет начинающим предпринимателям создавать свой бизнес, обеспечивая занятость на селе. Именно такое направление поддержки позволяет стимулировать появление уникального, регионального малого бизнеса.

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