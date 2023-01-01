За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 157 новых случаев коронавируса Один человек скончался Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 157 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 71 житель в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 43 человека, 246 выздоровели, один скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Краснокамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 462 961. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9254 человека.

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