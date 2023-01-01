Деревня Чад Пермского края вошла в список забавных названий на карте РФ Топ составил сервис путешествий Туту Поделиться Твитнуть

Сервис путешествий Туту составил топ населённых пунктов России с необычными, казалось, для нашей страны названиями. В него вошла, в том числе, деревня Чад Октябрьского городского округа Пермского края.

«Никаких связей с государством в Центральной Африке она не имеет, а носит имя протекающей здесь реки. Название реки, в свою очередь, происходит от тюркского родового имени Чат. Населённый пункт основан в 1916 году во время строительства железнодорожной ветки Казань—Екатеринбург. Он постепенно разросся в город, который в советское время получил название Октябрьский. Но небольшой посёлок возле станции так и сохранил название Чад», — пишут составители рейтинга.

Также на карте России можно найти Париж в Челябинской области, Люксембург в Дагестане, Венецию в Башкортостане и даже Вавилон в Ставропольском крае.





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