В Пермском крае нашли остатки насекомых возрастом около 280 миллионов лет Поделиться Твитнуть

Учёные России и Польши нашли на территории Прикамья окаменелости старейших насекомых, покрытых пыльцой. Возраст находок оценили в 280 миллионов лет. Исследователи полагают, что древние насекомые могли быть одними из первых в мире опылителей растений. Об открытии сообщает Biology Letters.

Обнаружить окаменелости удалось в осадочных породах вдоль реки Сылвы у деревни Чекарда.

Насекомые, предположительно, относились к вымершему семейству Tillyardembiidae. На их туловищах, головах и ногах замечены скопления пыльцы, которая принадлежала голосеменным растениям.

В сообщении поясняется, что цветковые растения на Земле возникли 250-150 миллионов лет назад и постепенно заняли доминирующее место в земных экосистемах, а их распространению способствовало увеличение количества опылителей.

Эксперты предполагают, что насекомые из уральских пород, поедая пыльцу и перенося зёрна растений на своих телах, были эволюционными предшественниками современных опылителей.

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