Бизнес-омбудсмен Прикамья озабочен ростом числа налоговых проверок в сопровождении ФСБ За год их количество увеличилось на 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов выразил беспокойство по поводу усиления контрольно-аналитической работы, проводимой в регионе органами Федеральной налоговой службы. Об этом он заявил по итогам расширенной коллегии УФНС России по Пермскому краю 28 февраля.

Озабоченность бизнес-омбудсмена вызывает тот факт, что порядок проведения такой работы регламентирован только приказами ФНС, но не Налоговым кодексом. «Из-за этого очень много обращений в наш адрес о необоснованности и избыточности таких мероприятий», — отметил Новосёлов.

Также им замечен тренд на усиление оперативного сопровождения выездных налоговых проверок подразделениями ФСБ и МВД. В 2022 году таких визитов совместно с силовиками было проведено 67. Для сравнения: в 2021 году их насчитывалось 48. Рост составил 40%.

Кроме того, Новосёлов отметил снижение доли успешных обжалований результатов налоговых проверок в судах с 17 до 9,8%.

«Выводы делайте сами», — предложил бизнес-обмудсмен.

Из положительных тенденций: в 2022 году в Прикамье выросло количество ИП и самозанятых. По мнению Павла Новосёлова, «это говорит о том, что желание работать на себя и заниматься бизнесом у жителей нашего региона не пропадает».





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