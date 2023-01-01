Максим Артамонов В Перми расследуют уголовное дело об автоподставах с машинами такси Подозреваемые незаконно получали страховые выплаты после ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следком по региону возбудил уголовное дело в отношении двух пермяков, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, совершённом организованной группой. Следователи полагают, что они причинили ущерб страховой компании на сумму не менее 900 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2017 году житель Перми, руководивший таксопарком индивидуального предпринимателя, осуществлявшего пассажирские перевозки, а также сотрудник страховой компании и несколько водителей такси объединились в преступную группу. Они совершали мошенничества в сфере страхования с целью незаконного получения страховых возмещений в случаях ДТП по вине водителей такси, считают следователи.

С 2017 по 2022 год на территории Перми и Пермского края они инсценировали обстоятельства якобы произошедших страховых случаев, что позволяло незаконно получать страховые выплаты по договорам ОСАГО. Эти деньги перечислялись на банковские счета одного из фигурантов уголовного дела. Полученные деньги участники делили между собой.

По предварительным данным, причинённый страховой компании ущерб составил не менее 900 тыс. руб.

Следователи провели обыски в квартирах фигурантов, изъяли интересующие следствие документы и объекты. Также идёт допрос подозреваемых и свидетелей.

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