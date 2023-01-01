Максим Артамонов В Пермском крае будут судить фальшивомонетчика из Горнозаводска Фальшивыми деньгами он оплачивал коммунальные услуги и совершал покупки в продуктовом магазине Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовному делу в отношении жителя Горнозаводска. Его обвиняют в сбыте поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По версии следствия, с февраля 2021-го по август 2022 года он использовал фальшивые деньги, чтобы расплатиться за услуги ЖКХ и купить продукты.

«Мужчина осуществил сбыт двух поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 тыс. руб. и один банковский билет номиналом 2 тыс. руб. Ещё одну поддельную купюру полицейские обнаружили по месту жительства подсудимого», — сообщается на сайте прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Чусовской городской суд. За каждое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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