На федеральной трассе Пермь-Екатеринбург временно запрещено движение грузовиков Ограничение связывают с неблагоприятными погодными условиями Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на участке федеральной трассы Р -242 Пермь — Екатеринбург с 9 км по 160 км введено временное ограничение движения грузового транспорта. Оно продлится до 24:00 28 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Прикамье», запрет на движение грузовиков вызван неблагоприятными погодными условиями.

В учреждении добавили, что в период смены сезонов из-за заноса автомобилей на трассах очень часто случаются ДТП и предложили участникам движения с претензиями к подрядчикам по очистке от снега и обработке дорог от наледи обращаться по телефонам диспетчерской службы: 8 (342)244-90-81 или 8-932-331-79-94.

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