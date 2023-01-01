Елена Синица Аукционы по продаже и аренде земли в Перми будут проводить в электронном формате Переход на электронную площадку запланирован до конца апреля 2023 года Поделиться Твитнуть

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Как рассказали в городском департаменте земельных отношений, с 1 марта 2023 года вступает в силу федеральный закон, регулирующий порядок проведения аукционов по продаже и аренде участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности. Главное требование — проведение торгов в электронной форме.

Для проведения торгов в Перми выбрана электронная площадка АО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Заявки на участие в аукционе необходимо будет направлять оператору площадки в электронной форме с приложением необходимых документов. По результатам проведения торгов договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью с обеих сторон.

Те аукционы, которые были назначены в Перми на март и частично апрель 2023 года, пройдут в очном формате, так как решение об их проведении приняли до дня вступления в силу нового закона. Окончательный переход на электронную площадку запланирован до конца апреля 2023 года.

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