В одном из корпусов ПГНИУ произошло короткое замыкание
Самостоятельно эвакуировались 23 человека
Во вторник, 28 февраля, в 9.35 в Главное управление МЧС России по Пермскому краю поступил вызов из университетского кампуса по ул. Дзержинского в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На сигнал отреагировали несколько пожарно-спасательных подразделений.
По прибытии к месту вызова было установлено, что в экономическом корпусе ПГНИУ, в аудитории на 2 этаже, произошло короткое замыкание светильника без последующего горения.
Самостоятельно эвакуировались 23 человека. Пострадавших нет.
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