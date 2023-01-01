В одном из корпусов ПГНИУ произошло короткое замыкание Самостоятельно эвакуировались 23 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 28 февраля, в 9.35 в Главное управление МЧС России по Пермскому краю поступил вызов из университетского кампуса по ул. Дзержинского в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На сигнал отреагировали несколько пожарно-спасательных подразделений.

По прибытии к месту вызова было установлено, что в экономическом корпусе ПГНИУ, в аудитории на 2 этаже, произошло короткое замыкание светильника без последующего горения.

Самостоятельно эвакуировались 23 человека. Пострадавших нет.

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