Максим Артамонов В Перми может вырасти тариф за пользование платными парковками А зона платного паркинга, вероятно, расширится в сторону улиц Куйбышева и Чкалова Поделиться Твитнуть

В 2022 году в бюджет Перми поступило 124 млн руб. за использование платных парковок, и выписаны штрафы за неуплату на сумму 114 млн руб. Исполнение плана на 118 и 112% соответственно. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы рассказал заместитель главы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов.

По словам чиновника, в этом году в городе появятся три новые плоскостные парковки на ул. Попова, 21 и 23 и ул. Пушкина, 1, а также в районе остановки «Разгуляй» по направлению к Цирку.

Галиханов также не исключил рост платы за парковочное место. Чиновник сослался на то, что сейчас стоимость парковки рассчитывается в зависимости от её загруженности. В центре Перми стоимость одного часа составляет 30 руб., а в остальном центральном планировочном районе — 20 руб.

Чиновник пояснил: после мониторинга цена может только подниматься, так как парковки нужно содержать, устанавливать знаки и т.п.

Также в этом году мэрия планирует расширить зону платной парковки в сторону улиц Куйбышева и Чкалова, поскольку там, по данным чиновников, наблюдается высокая загруженность стоянок. Где именно будут новые платные парковочные места, он не уточнил.

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