Максим Артамонов В Перми осудили председателя ТСЖ, похитившую почти полмиллиона рублей Её приговоорили к трём годам колонии общего режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой председателя правления ТСЖ «Писарева 25б». Её признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Женщину приговорили к трём годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, с июня 2021-го по июнь 2022-го осуждённая, занимая пост председателя ТСЖ, похитила свыше 490 тыс. руб. Эти деньги поступили от собственников жилья и предназначались для оплаты текущих расходов ТСЖ. Похищенные деньги женщина использовала в личных целях.

С учётом позиции гособвинения и неотбытого по предыдущему приговору наказания, суд назначил пермячке три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению многоквартирными домами.

Отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено, так как её младший ребёнок ещё не достиг 14-летнего возраста. Осуждённая также должна возместить ТСЖ причинённый ущерб в сумме 1,5 млн руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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