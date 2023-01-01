Андрей Стрельцов
Гандболисты «Пермских медведей» выиграли матч в Санкт-Петербурге
Это первый поединок ¼ финала международного кубка SEHA-Gazprom League
В понедельник, 27 февраля, пермская гандбольная команда сыграла первый четвертьфинальный матч с питерским «Зенитом». Победа досталась подопечным Валентина Бузмакова с минимальным счётом 33:32.
Отметим, что по ходу первого тайма преимущество гостей достигало восьми мячей.
Ответная встреча, которая определит кто из соперников пройдёт в следующий круг, состоится в Перми 5 марта.
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