Андрей Стрельцов Гандболисты «Пермских медведей» выиграли матч в Санкт-Петербурге Это первый поединок ¼ финала международного кубка SEHA-Gazprom League Поделиться Твитнуть

В понедельник, 27 февраля, пермская гандбольная команда сыграла первый четвертьфинальный матч с питерским «Зенитом». Победа досталась подопечным Валентина Бузмакова с минимальным счётом 33:32.

Отметим, что по ходу первого тайма преимущество гостей достигало восьми мячей.

Ответная встреча, которая определит кто из соперников пройдёт в следующий круг, состоится в Перми 5 марта.

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