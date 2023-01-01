В Пермском крае впервые за два месяца зафиксирована оттепель В большинстве районов в понедельник отмечались ливневые снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 27 февраля впервые с 24 декабря на большинстве метеостанций была зафиксирована оттепель. Максимальная температура воздуха в Перми составила +1,3˚, по краю теплее всего до +2,2˚ было в Чайковском. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В большинстве районов Прикамья отмечались ливневые снегопады. Особенно сильными они были на востоке. Так, в Бисере выпало 6 мм осадков, в Губахе — 5 мм. В целом за сутки в Бисере выпало 17 мм осадков — это 40% от месячной нормы.

В Перми за сутки выпало всего 4,4 мм осадков, но в ближайшие дни снегопады еще продолжатся.





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