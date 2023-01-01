Максим Артамонов Депутаты профильного комитета гордумы одобрили изменения в бюджете Перми В этом году расходную часть увеличат сразу на 1,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

На заседании комитета гордумы по бюджету и налогам депутаты рассмотрели несколько проектов по внесению изменений в бюджет Перми на 2023-2025 годы. Городская администрация в этом году предлагает увеличить доходную часть бюджета на 783 млн руб., а расходную — на 1,52 млрд руб. Об этом на комитете рассказала начальник департамента финансов городской администрации Вера Титяпкина.

По её словам, в 2024 году объём доходов и расходов предлагается увеличить на 702 млн. рублей, а в 2025 году — на 757 млн руб. Увеличение плана по налогам на доходы физлиц в этом году составит 613 млн руб, а в 2024 и 2025 годах по 670 млн руб.

В этом году чиновники мэрии планируют увеличить план по неналоговым доходам на 169 млн руб. за счёт дополнительных средств от продажи муниципального имущества, платы за парковки и проезд в общественном транспорте, а также административных штрафов. В 2024 и 2025 годах предлагается увеличить план на 32 млн. рублей ежегодно.

Дополнительные средства предлагается направить на оплату работ по ремонту скверов и общественных территорий — 246 млн. рублей, ремонт фасадов многоквартирных домов — 232 млн. рублей, обустройство и ремонт остановочных пунктов — 27 млн. рублей, реконструкцию и ремонт дорожных объектов в сумме 61 млн. рублей, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы в размере 83 млн руб.

Кроме того, дополнительные ассигнования чиновники предлагают направить на установку стелы «Город трудовой доблести» (32 млн руб.), оснащение и оборудование школы в микрорайоне Ива-1 (91,7 млн руб.), увеличение стоимости строительства бассейна по улице Гашкова (40 млн руб.), Дворца Молодёжи (88 млн руб). Также 10 млн руб. планируется выделить на предоставление мер соцподдержки педагогам в спортивных учреждениях, 9,8 млн руб. — на приобретение 16 электробусов и 85 млн руб. — на проведение ремонта в учреждениях социальной сферы.

Руководитель Контрольно-счётной палаты (КСП) Перми Мария Батуева, выступившая в качестве содокладчика Титяпкиной, отметила, что у КСП есть вопросы по использованию платных парковок, «так как не представлены документы, подтверждающие количество используемых парковочных мест с размером платы 30 руб. в час».

«В этой связи мы предлагаем в реестр парковок, который в настоящее время разрабатывается администрацией, внести градацию по платным и бесплатным местам с учётом платы 20 и 30 руб. за час. Тогда и будет ясность по доходам этой части», — пояснила Батуева.

Она же предложила включить в протокол заседания комитета поручение администрации по вопросу проведения капремонта фасадов многоквартирных домов.

В итоге члены комитета поддержали проект решения. Этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Пермской городской думы 28 февраля.

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