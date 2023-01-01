Андрей Стрельцов Прикамский рукоборец победил на турнире в Омске ​ Поделиться Твитнуть

Всероссийский турнир «Сибирский медведь прошёл в городе Омске. Он открыл «Золотую лигу» армрестлинга в России, на которые собираются топовые мастера страны. ​ В «Золотую лигу» входит три крупнейших соревнования по этому виду спорта: «Сибирский медведь», «Анас», и «Кубок дружбы Калмыкии».

В Омске за медали боролось более 150 участников из 24 российских регионов.

Спортсмен из Соликамска стал​ чемпионом в весовой категории 70кг. Этот успех молодого рукоборца специалисты расценили как сенсацию.

Напомним, что в 2021 голу Темникову присвоено звание "Гордость Пермского края". ​

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