Андрей Стрельцов
Прикамский рукоборец победил на турнире в Омске
Всероссийский турнир «Сибирский медведь прошёл в городе Омске. Он открыл «Золотую лигу» армрестлинга в России, на которые собираются топовые мастера страны. В «Золотую лигу» входит три крупнейших соревнования по этому виду спорта: «Сибирский медведь», «Анас», и «Кубок дружбы Калмыкии».
В Омске за медали боролось более 150 участников из 24 российских регионов.
Спортсмен из Соликамска стал чемпионом в весовой категории 70кг. Этот успех молодого рукоборца специалисты расценили как сенсацию.
Напомним, что в 2021 голу Темникову присвоено звание "Гордость Пермского края".
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