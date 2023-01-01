В Перми прошёл круглый стол по реализации проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

В Перми 27 февраля состоялся межрегиональный круглый стол по вопросам реализации федерального проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия».

В обсуждении актуальных вопросов реализации партпроекта принимали участие президент «Всероссийской федерации самбо» Сергей Елисеев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, региональный координатор партпроекта «Zа самбо», заслуженный мастер спорта России по самбо Евгений Исаев, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, заместитель министра физкультуры и спорта Пермского края Марина Зиннер, а также представители проекта из Краснодарского края и Томской областей, ЛНР.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев поприветствовал участников круглого стола.

Вячеслав Григорьев:

— Такое представительство говорит о том, что всем нам есть что рассказать, чем поделиться. Для проведения круглого стола Пермский край выбран не случайно: у нас есть люди, ресурсы, и опыт для реализации партпроекта «Zа самбо». Мы реализуем этот проект в тесном сотрудничестве с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, министерством образования и науки и министерством спорта Пермского края. Поэтому все стоящие в рамках партпроекта задачи воспринимаются у нас как общие для всего края. Все мы понимаем: кроме нас никто наших детей воспитывать не будет. Мы хотим видеть наших ребят закалёнными, сильными, с сердцем, которое служит России. Всё это даёт самбо, и я уверен, что проект получит развитие.

Открывая встречу, заслуженный тренер России, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев отметил, что время проведения круглого стола — очень знаковое. Мероприятие проходит в год 300-летия Перми и 50-летия с момента проведения первого Чемпионата мира по самбо. «Все вопросы, которые будут обсуждаться на круглом столе, мы будем внедрять в планы нашей работы на 2023-24 годы», — подчеркнул Сергей Елисеев.

Он также добавил, что 14 марта в Москве пройдёт масштабный форум, посвящённый проекту «Zа самбо». На него приглашены региональные координаторы, председатели общественных советов партпроекта, депутаты от регионов. Всего в форуме будет принимать участие 1200-1300 человек. Мероприятие будет проходить в новом центре самбо, который был открыт при поддержке Владимира Путина. Рядом с центром открыт и мемориал основателям самбо — Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву.

Кроме того, круглый стол в Перми состоялся накануне масштабных соревнований — 73-го Чемпионата России по самбо, который пройдёт в пермском спорткомплексе им. Сухарева с 28 февраля по 2 марта 2023 года. В ходе ярких схваток будет проведён отбор в сборную России для выступления на Чемпионатах Мира и Европы. «Но в ходе нашей работы нужно делать упор не только на соревновательный процесс, но и на то, что находится рядом со спортом — образование и воспитание», — резюмировал Сергей Елисеев.

Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, система образования Прикамья активно включились в реализацию партпроекта, и ни от одной школы ни разу не поступило отказа на предложения по организации занятий.

Раиса Кассина:

— Проекта реализуют уже 57 школ в Пермском крае, всего занимаются уже около 8 тыс. человек, и желающих всё больше. Более 200 человек проходит подготовку и переквалификацию, осваивая навыки обучения этому виду спорта. Обучение проводит Колледж олимпийского резерва. С прошлого года в школах проводятся открытые уроки по самбо, и это вызывает ещё больший интерес у ребят к этому виду спорта. Мы продумываем и дальнейшие шаги по привлечению к занятиям. Готовы к взаимодействию и сделаем всё, что от нас зависит, чтобы проект в Прикамье развивался.

Как рассказала Раиса Кассина, в ходе занятия самбо ребята становятся более ответственными, открытыми, выдержанными и спокойными.

Об опыте реализации проекта «Zа самбо», новом этапе реализации проектов «Самбо в школу», «Самбо в СПО» и «Студенческое самбо», и о межведомственном взаимодействии рассказала исполнительный директор Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо» Елена Ломакина.

Заместитель начальника департамента общего образования Томской области Елена Вторина и кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Кубани, наставник в рамках программы «Наставничество» в рамках реализации и развития всероссийского проекта «Самбо в школу» Елена Головко поделились опытом развития проекта в своих регионах.

В завершение работы круглого стола его участники приняли резолюцию, в которой подчеркнули необходимость взаимодействия Федерации самбо, Минспорта, Минобразования, других заинтересованных ведомств и организаций для продвижения и развития этого вида спорта в России.

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