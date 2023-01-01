Максим Артамонов Пермские таможенники выявили контрабанду леса на 34 млн рублей Возбуждены 12 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сотрудники Пермской таможни совместно с Управлением ФСБ России по Пермскому краю отчитались о выявленных фактах контрабанды леса в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Таджикистан.

Как установили в ведомстве, директор одной из фирм-лесоэкспортёров предоставлял таможенному органу ложные сведения о происхождении лесоматериалов. Для их легализации в систему ЛесЕГАИС вносились недостоверные данные о их приобретении. Название фирмы не уточняется.

Таким образом, с помощью контрабандной схемы из региона вывезено за рубеж более 5 тыс. куб. м древесины рыночной стоимостью более 34 млн руб.

В связи с этим Пермская таможня возбудила 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).

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