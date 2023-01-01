Елена Синица В Пермском классическом университете составляют список военнообязанных Не имеющих военных билетов студентов и преподавателей направят в военкоматы для постановки на учёт Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) составит список военнообязанных и подлежащих призыву работников и учащихся. Соответствующий приказ и.о. ректора университета Игоря Германова опубликован на сайте вуза.

Согласно документу, соответствующую работу должны провести начальник отдела мобилизационной подготовки Владимир Сухоносов и и.о. начальника военно-учетного стола Елена Мельникова.

«С 20 февраля по 21 апреля 2023 года организовать и провести в структурных подразделениях университета сверку военно-учётных данных военнообязанных запаса (работники и обучающиеся) и граждан, подлежащих призыву (работников)», — говорится в приказе.





Уточняется, что сверка сведений по воинскому учёту будет проводиться в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизации в РФ», постановлениями правительства РФ, приказом министра обороны РФ и методическими рекомендациями военного комиссара Пермского края.





Те работники вуза, которые не имеют военных билетов, до 21 апреля будут направлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учёт. Списки граждан, пребывающих в запасе, до 25 мая будут направлены в муниципальные военные комиссариаты.









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