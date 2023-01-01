Елена Синица
В Пермском классическом университете составляют список военнообязанных
Не имеющих военных билетов студентов и преподавателей направят в военкоматы для постановки на учёт
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) составит список военнообязанных и подлежащих призыву работников и учащихся. Соответствующий приказ и.о. ректора университета Игоря Германова опубликован на сайте вуза.
Согласно документу, соответствующую работу должны провести начальник отдела мобилизационной подготовки Владимир Сухоносов и и.о. начальника военно-учетного стола Елена Мельникова.
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