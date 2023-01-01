Ночью 27 февраля на Пермский край обрушился самый сильный за два месяца снегопад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 27 февраля на Прикамье обрушился самый сильный снегопад почти за два месяца. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ, такого количества осадков не ожидали даже синоптики.

Так, в Бисере за 12 часов выпало 11 мм осадков, в Губахе, Чайковском и Чердыни — по 10 мм, в Перми — 4 мм.

Усиление осадков фиксировалось на востоке региона за счёт восходящих движений перед горами. На западе и севере сильный снегопад был обусловлен прохождением точки окклюзии.

Высота снежного покрова значительно выросла: в Бисере она достигла 76 см, в Губахе — 72, в Перми — 58, что уже близко к норме.

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