В Пермской ЦБК прошёл День молодого сотрудника Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

Более 100 человек приняли участие в Дне молодого сотрудника на предприятии ПЦБК. Это специалисты в возрасте до 35 лет, которые стали частью большой команды комбината. Мероприятие является традиционным и проводится с целью адаптации вновь принятых молодых работников, но в этом году обновился формат его проведения.

Молодёжь на ПЦБК трудится во всех цехах и подразделениях компании на обеих производственных площадках — в Голованово и на Велте. Молодые специалисты собрались в ДК «Бумажник», их разделили на 11 смешанных команд. Участников приветствовали генеральный директор ПЦБК Юрий Марков и директор по персоналу Ольга Коршунова.

«Ежегодно к нам на комбинат приходят десятки молодых сотрудников. Разработана система наставничества со стороны старших коллег, которые передают накопленные знания. Этот тандем молодости и опыта позволяет нашему предприятию показывать отличные производственные показатели и успешно развиваться в целлюлозно-бумажной отрасли России. Наша задача — создавать вам условия для профессионального роста, образования, чтобы каждый мог выстроить свой карьерный путь», — отметил Юрий Марков.

После торжественной части молодые сотрудники поучаствовали в увлекательном квесте «Мы — команда». Он включал в себя 11 этапов-испытаний, рассчитанных на знакомство, сплочённость и командное взаимодействие. Также молодые сотрудники приняли участие в мозговом штурме. Коллеги предложили десятки свежих идей и новых проектов в план работы молодёжной организации ПЦБК «Союза активной молодёжи» (САМ) по пяти направлениям — спорт, культура, наука, социальное направление и адаптация новых сотрудников.

Завершился праздник большим танцевальным флешмобом и торжественным посвящением в ряды САМовцев.

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