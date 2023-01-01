В Перми задержан 18-летний пьяный водитель «Ландкрузера», мчавшийся по улице Ленина В ходе погони произошло ДТП Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Госавтоинспекторы Перми в ходе погони задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ведомстве, нарушитель на автомобиле «Тойота Ландкрузер» был замечен в ночное время 25 февраля. Он двигался на большой скорости по ул. Ленина, нарушая правила дорожного движения. На требование сотрудников полиции остановиться, водитель не реагировал и пытался скрыться. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню. Пытаясь уйти от преследователей, водитель «Тойоты» совершил столкновение с легковым автомобилем «Хендай Солярис». Обошлось без пострадавших.

В конце концов нарушитель был задержан, им оказался молодой человек 2005 г.р. Теперь ему грозит административный арест до 15 суток, лишение управления транспортным средством на срок до полутора лет, а также штраф.

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