Почта России выпустила открытки с достопримечательностями Пермского края В подготовке серии приняло участие Русское географическое общество Поделиться Твитнуть

Вид на Вишеру с камня Ветлан

Архив ИД «Компаньон»

"Почта России" и Русское географическое общество (РГО) подготовили серию открыток о российских регионах. В коллекции — лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Для каждого региона было подготовлено по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Для Пермского края — это реки Вишера, Усьва, Жигалан, село Бым и посёлок Бисер.

Выпуск посвящён зимнему и летнему туризму. Всего в серии вышли открытки с изображением знаковых мест 55 регионов.

Как сообщили на «Почте России», карточки с фотографиями заповедных природных мест Пермского края уже можно приобрести в почтовых отделениях.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.