Максим Артамонов
В Перми вместо митинга в память о Борисе Немцове активисты провели субботник
На месте акции дежурила полиция
Участники Пермской организации гражданских активистов (ОГрА) и регионального отделения партии народной свободы «Парнас» 26 февраля провели субботник у памятника жертвам политических репрессий. Активисты расчистили территорию от снега и возложили к мемориалу цветы. Решение провести субботник активисты приняли после того, как администрация Перми дважды отказала им в проведении митинга. Эти отказы были обжалованы в суде.
Как уточняет 59.RU, в день субботника у памятника дежурили полицейские, а рабочие пилили сухостой и складывали сухие деревья на площадке у лестницы памятника.
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