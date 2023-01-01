Максим Артамонов В Перми вместо митинга в память о Борисе Немцове активисты провели субботник На месте акции дежурила полиция Поделиться Твитнуть

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Участники Пермской организации гражданских активистов (ОГрА) и регионального отделения партии народной свободы «Парнас» 26 февраля провели субботник у памятника жертвам политических репрессий. Активисты расчистили территорию от снега и возложили к мемориалу цветы. Решение провести субботник активисты приняли после того, как администрация Перми дважды отказала им в проведении митинга. Эти отказы были обжалованы в суде.

Как уточняет 59.RU, в день субботника у памятника дежурили полицейские, а рабочие пилили сухостой и складывали сухие деревья на площадке у лестницы памятника.



Напомним, 22 февраля стало известно, что Ленинский районный суд Перми признал незаконным отказ мэрии согласовать митинг памяти Бориса Немцова. Ранее пермские активисты обратились к городским властям с просьбой согласовать публичное мероприятие, однако городские власти посчитали, что его цели «нарушают запреты, предусмотренные уголовным и административным законодательством РФ». При этом власти не предложили другие площадки для мероприятия.







После этого активисты подали на мэрию в суд.







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