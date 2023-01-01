Максим Артамонов В Перми на трассе под Краснокамском пассажирский автобус попал в ДТП В аварии никто не пострадал, но на дороге образовалась пробка Поделиться Твитнуть

Утром 26 февраля на трассе Краснокамск-Пермь произошло ДТП с участием автобуса 150 маршрута и грузовика. Пассажиры, высаженные из автобуса вынуждены были идти по трассе пешком — проходяшие мимо автобусы их не посадили. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». Они опубликовали фото и видео последствий ДТП.

Уточняется, что авария произошла в 10:30. Участниками ДТП стали автобус № 150 («Автовокзал — Микрорайон Конец-Бор»), легковой автомобиль и грузовик. Информации о пострадавших нет. Но после аварии на трассе образовалась пробка.

Как пишет 59.ru, авария случилась на 481-м км трассы.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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