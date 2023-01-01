Андрей Стрельцов «Кама» вновь не сумела обыграть МГТУ Пермские волейболисты уступили столичному клубу и во втором матче Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Кама"

Неудачно сложились игры третьего тура второго этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» для пермской «Камы». Два поединка в субботу и воскресенье подопечные Владимира Викулова проиграли с одинаковым счётом — 1-3.

Отметим, что до этого «Каме» удалось одержать четыре победы подряд на втором этапе чемпионата.

В следующие выходные пермяки примут на своей площадке клуб из Грозного.

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