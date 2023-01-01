Андрей Стрельцов «Парма» не смогла обыграть «Автодор» Пермский клуб оступился на родном паркете Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на своей площадке уступила «Автодору». Счёт поединка — 91:83 в пользу саратовской команды.

Больше всех очков в этом поединке набрал игрок пермского клуба Райан Боутрайт. На его счету 24 очка.

Следующий поединок в рамках Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с «Астаной» в гостях. Встреча состоится 4 марта. Сейчас подопечные Евгения Пашутина занимают восьмое место в турнирной таблице.

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