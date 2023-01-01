Максим Артамонов
В Куеде из-за гибели местного жителя в СВО отменили празднование Масленицы
О смерти военнослужащего Михаила Ханьжина стало известно накануне
В Куединском муниципальном округе местные чиновники отменили народные гулянья на Масленицу в связи с гибелью земляка в зоне проведения спецоперации. Об этом администрация сообщила в соцсетях.
«Администрация Куединского муниципального округа приняла решение об отмене масленичных гуляний на территории в связи с сообщением о гибели нашего земляка в зоне СВО. Они были запланированы на 26 февраля», — говорится на официальной странице администрации ВКонтакте.
По данным местного издания «Куединская газета», речь идёт о Михаиле Ханьжине. Он был работником Куединского мясокомбината и участвовал добровольцем в спецоперации на Украине.
Подробности его гибели не сообщаются.
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