Андрей Стрельцов «Кама» потерпела первое поражение во втором этапе чемпионата страны На своей площадке пермские волейболисты уступили МГТУ Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Кама"

В третьем туре второго этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» пермская «Кама» 25 февраля приняла на своей площадке столичный клуб МГТУ.

Несмотря на то, что хозяевам удалось выиграть первую партию, пермскую команду впоследствии побеждали только гости. Итог — поражение подопечных Владимира Викулова со счётом 1:3.

До этой встречи «Каме» удалось одержать четыре победы подряд. Завтра, 26 февраля, команды встретятся вновь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.