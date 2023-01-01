Андрей Стрельцов Прикамская лыжница Мария Истомина завоевала серебро на турнире «Чемпионские высоты» Спортсменка уступила на финише олимпийской чемпионке Поделиться Твитнуть

Сегодня, 25 февраля, на турнире определились победители в женском скиатлоне. Мария Истомина, представляющая Пермский край, стала серебряным призёром соревнований, уступив победительнице — олимпийской чемпионке Наталье Непряевой 1,9 секунды.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» — главное спортивное событие сезона и являются для российских лыжников альтернативой чемпионату мира. За медали борются лучшие спортсмены России. Старты проходит на базе Центра активного отдыха «Малиновка» в Архангельской области.

Соревнования продлятся до 6 марта.

Мария Истомина родилась в 1997 году в селе Усть-Буб Пермского края. Она выступает за пермское «Динамо». Является призёром чемпионатов России и Кубка мира.

Истомина — чемпионка мира среди молодёжи и юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах 2021 года. Кроме того, она является военнослужащей Росгвардии.



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