До конца следующей недели из-за ремонта сетей воду отключат в ста домах Перми Поделиться Твитнуть

В Перми из-за ремонта водоводов в ближайшее десять дней отключат воду в сотне многоквартирных домов. Об этом сообщили в компании «Новогор Прикамье».

Так, в субботу, 25 февраля, с 9.30 до 19.30 без воды останутся дома по следующим адресам:

- ул. Курчатова, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 2В, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А;

- ул. Васильева, 3, 3 ЛИТ А, 3Б, 5, 5А, 5Б;

- ул. Тбилисская, 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9А;

- ул. Гусарова, 10, 14;

- ул. Кояновская, 6, 10;

- ул. Таборская, 22, 22А.

С 27 февраля на сутки вода отключается в домах №48, 55А, 57 по шоссе Космонавтов.

28 февраля с 10.00 до 18.00 пересохнут краны по адресам:

- ул. Чердынская, 18, 20, 21, 22, 22А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 42, 44;

- ул. Леонова, 47, 47А, 49, 49А;

- ул. Свиязева, 30.

С 10.00 до 19.00 1 марта воды не будет в домах по ул. Нагорная, 5; ул. Алексеевская, 50; ул. Постаногова, 7; ул. Свободы, 1.0

2 марта с 10.00 до 19.00 отключение воды планируется в домах по следующим адресам:

- пр. Декабристов, 10, 2, 6;

- ул.Формовщиков, 3, 7;

- ул. Парашютная, 7А, 9;

- ул. Карпинского, 56;

- ул. Танкистов, 29.

4 марта с 10.00 до 20.00 воды не будет на:

- ул. Мильчакова, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35;

- ул. Челюскинцев, 17, 21, 23;

- ул. Вильвенская, 21.

А 5 марта с 10.00 до 20.00 краны пересохнут по адресам:

- ул. Монастырская, 119, 121, 123, 142, 142/1, 144, 152, 155, 157, 159, 171, 173;

- ул. Решетникова, 4, 5, 6, 6А, 18;

- ул. Плеханова, 3, 13;

- ул. Толмачёва, 2;

- ул. Якуба Колоса, 8.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.