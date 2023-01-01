В пермском этнографическом музее «Хохловка» появились зарядные станции для электромобилей Поделиться Твитнуть

В пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» установили две зарядные станции для электромобилей (ЭЗС). «На Масленицу 26 февраля в «Хохловку» можно уже приезжать на «Тесле», — заявила ТАСС директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

Она отметила, что установка ЭЗС была обусловлена экологической направленностью «Хохловки», а также высоким спросом на такого рода услуги со стороны электромобилистов.

Сейчас ЭЗС установлены прямо на здании музейного визит-центра, позднее их перенесут на специализированную парковку за административным зданием. Расписание работы станции в ближайшее время опубликуют на сайте музея, пока же сообщается, что ЭЗС доступны для зарядки в дни и часы работы «Хохловки».

В Пермском крае в настоящее время насчитывается больше 1 тыс. электромобилей.

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