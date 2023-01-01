Андрей Стрельцов Пермячка Стефания Надымова в десятый раз победила на чемпионате страны по лыжному двоеборью Соревнования прошли в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист» Поделиться Твитнуть

Стефания Надымова вновь подтвердила свой высокий класс в лыжном двоеборье. Сюда входят прыжки с трамплина и лыжная гонка. ​ Прикамская спортсменка не только улетела дальше всех в соревновании летающих лыжников, но и была первой на дистанции 5 км, показав время 17 мин. 29,5 сек.

Отметим, что двоеборка уже в десятый раз завоёвывает почётный титул чемпиона страны.​

Стефания Надымова родилась и начала заниматься лыжным спортом в Кудымкаре. Она чемпионка мира по лыжному двоеборью. Также стала первой в истории обладательницей Континентального Кубка по лыжному двоеборью среди женщин. ​

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