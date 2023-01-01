В ДТП в центре Перми пострадали два человека От удара одну из машин отбросило на рейсовый автобус Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Днём 24 февраля на перекрёстке улиц Ленина и Крисанова недалеко от Театра-Театра столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и делятся фото и видео происшествия.

На кадрах видно, что в результате столкновения сильно повреждены два легковых авто. На месте ДТП дежурит машина МЧС и карета скорой помощи. Также на ул. Ленина в районе аварии и близлежащих кварталах образовалась автомобильная пробка.

Позднее в полиции perm.aif.ru пояснили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул. Крисанова, пытался проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, и допустил столкновение с BMW, который ехал по ул. Ленина в направлении ул. Борчанинова. От удара иномарку отбросило на автобус «Нефаз» и автомобиль Hyundai. В результате ДТП пострадали водители «Лады» и BMW.

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